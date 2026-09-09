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Общинам упростили привлечение денег через муниципальные облигации

Обществам упростили привлечение денег через муниципальные облигации
Обществам упростили привлечение денег через муниципальные облигации / Depositphotos

Украинским общинам упростили процедуру выпуска муниципальных облигаций, по которым они могут привлекать частные средства на долгосрочные проекты — от транспорта и водоснабжения до жилья, генерации электроэнергии и модернизации теплосетей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Если раньше местным советам для каждой серии облигаций приходилось проходить полную процедуру согласования заимствования и регистрации выпуска, то при условии нескольких публичных предложений можно утвердить один базовый проспект.

После этого община может выпускать новые серии, оформляя для каждого решения об эмиссии и окончательных условиях без повторного утверждения базового проспекта. Совокупная нарицательная стоимость таких облигаций должна оставаться в пределах заимствований, согласованных Министерством финансов на соответствующий год.

Муниципальные облигации, или ОВМП, работают как долговые ценные бумаги: инвестор на определенный срок предоставляет деньги общине, а она должна вернуть их вместе с предусмотренным доходом. В отличие от ОВГЗ, эмитентом здесь выступает не государство, а орган местного самоуправления.

Привлеченные таким образом деньги могут использовать для крупных проектов, сложно профинансировать в течение одного бюджетного года. Среди возможных направлений – строительство и модернизация транспортной инфраструктуры, водопроводов, жилья, теплосетей, собственной генерации и систем накопления энергии.

Облигации также могут дать общине возможность привлечь финансирование от нескольких инвесторов. Сами бумаги могут продаваться на вторичном рынке до срока погашения, если для них сформируется достаточная ликвидность.

В то же время муниципальным бумагам придется конкурировать с ОВГЗ. Для физических лиц доход от государственных облигаций имеет налоговое преимущество, а для банков ОВГЗ привлекательнее с точки зрения оценки риска. Поэтому одного упрощения эмиссии для массового развития ОВМЗ недостаточно.

Интерес к этому механизму уже обсуждается с общинами. Львов рассматривается как одна из возможных пилотных площадок для выпуска муниципальных облигаций по новой процедуре. НКЦБФР также проводила соответствующие консультации с общинами Ивано-Франковской области.

Потенциальная база частных инвесторов при этом существенно выросла. По состоянию на 1 августа 2026 г. в Украине насчитывалось 271,3 тыс. уникальных инвесторов. С начала 2022 года их количество увеличилось почти в 12 раз, а только с начала 2026 - еще на 43,3 тыс.

Напомним, в начале 2026 года НКЦБФР включила развитие муниципальных облигаций в приоритеты развития украинского рынка капитала на 2026-2027 годы. Регулятор также планирует расширять список доступных инвестиционных инструментов, поскольку сейчас рынок в значительной степени сосредоточен на ОВГЗ.

Автор:
Татьяна Гойденко

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