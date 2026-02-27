Запланована подія 2

Украинцы активно покупают государственные облигации: за год вложения выросли более чем вдвое

инвестиции
Рост портфеля ОВГЗ / Freepik

Украинцы продолжают активно вкладывать средства в государственные облигации, увеличив свои портфели более чем на 50% в год. В феврале 2026 года Минфин провел 12 аукционов и привлек в бюджет 56,7 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минфина.

Государственные облигации Украины

В феврале Министерство финансов Украины провело 12 аукционов по продаже государственных облигаций и привлекло в государственный бюджет 56,7 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,3% годовых в гривне, 3,14% – в долларах США и 3,8% – в евро.

По состоянию на 27 февраля 2026 г. в обращении находятся государственные облигации на сумму свыше 2 трлн грн. Наибольшую долю портфеля занимают коммерческие банки – 47,86%, за ними следует Национальный банк Украины с 33,09%. Остальные инвесторы распределяются следующим образом: юридические лица - 10,95%, физические лица - 6,07%, страховые компании - 1,19%, нерезиденты - 0,81%, а территориальные общины - 0,02%.

Спрос на государственные облигации среди украинцев и бизнеса продолжает расти. В феврале 2026 г. вложения юридических лиц в ОВГЗ увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как физические лица нарастили свои инвестиции более чем на 50%. По состоянию на конец месяца граждане Украины владели облигациями на сумму свыше 121,85 млрд грн, а юридические лица – свыше 219,93 млрд грн.

В январе Министерство финансов также провело switch-аукцион ОВГЗ со спросом на 10 млрд. грн. Инвесторам предложили обменять облигации с погашением 18 марта 2026 на бумаги с погашением 7 марта 2029, со сроком обращения три года. В результате краткосрочные облигации были аннулированы, что позволило снизить долговую нагрузку государственного бюджета в текущем году.

О государственных облигациях

Напомним, что в 2025 году через аукционы ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено около 570 млрд. грн. В условиях полномасштабной войны внутренний рынок облигаций государственного займа остается вторым по объему источником финансирования после внешних заимствований. В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд. грн. С начала полномасштабного вторжения из-за внутренних заимствований государству удалось привлечь более 2,1 трлн грн.

Приобрести военные облигации может любой - через приложение "Дія", в банках или с помощью брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долл. или 1000 евро.

Как приобрести военные облигации через приложение "Дія"?

  • В Услугах найдите военные облигации.
  • Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.
  • Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
  • Введите контактные данные и выберите карту "Поддержка", на которую получите выплаты через некоторое время.
  • Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
  • Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.
Автор:
Ольга Опенько