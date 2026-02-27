Українці активно купують державні облігації: за рік вкладення зросли понад удвічі

Українці продовжують активно вкладати кошти в державні облігації, збільшивши свої портфелі більш ніж на 50% за рік. У лютому 2026 року Мінфін провів 12 аукціонів і залучив до бюджету 56,7 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінфіну.

Державні облігації України

У лютому Міністерство фінансів України провело 12 аукціонів з продажу державних облігацій і залучило до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність паперів становила 14,3% річних у гривні, 3,14% - у доларах США та 3,8% - у євро.

Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на суму понад 2 трлн грн. Найбільшу частку портфеля займають комерційні банки - 47,86%, за ними йде Національний банк України з 33,09%. Решта інвесторів розподіляється так: юридичні особи - 10,95%, фізичні особи - 6,07%, страхові компанії - 1,19%, нерезиденти - 0,81%, а територіальні громади - 0,02%.

Попит на державні облігації серед українців і бізнесу продовжує зростати. У лютому 2026 року вкладення юридичних осіб у ОВДП збільшилися на 17,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як фізичні особи наростили свої інвестиції більш ніж на 50%. Станом на кінець місяця громадяни України володіли облігаціями на суму понад 121,85 млрд грн, а юридичні особи — понад 219,93 млрд грн.

У січні Міністерство фінансів також провело switch-аукціон ОВДП із попитом на 10 млрд грн. Інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 18 березня 2026 року на папери з погашенням 7 березня 2029 року, зі строком обігу три роки. В результаті короткострокові облігації були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження державного бюджету у поточному році.

Про державні облігації

Нагадаємо, що у 2025 році через аукціони ОВДП до державного бюджету було залучено близько 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок облігацій державної позики залишається другим за обсягом джерелом фінансування після зовнішніх запозичень. У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення через внутрішні запозичення державі вдалося залучити понад 2,1 трлн грн.

Придбати військові облігації може будь-хто - через застосунок "Дія", у банках або за допомогою брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 дол. або 1 000 євро.

Як придбати військові облігації через застосунок "Дія"?