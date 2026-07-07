Азербайджан выразил протест России из-за умышленных атак на АЗС в Украине

Посла России Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана из-за удара по азербайджанской автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает азербайджанский МИД.

По информации ведомства, послу была вручена нота протеста.

"МИД Азербайджана призвало российскую сторону провести всестороннее расследование всех указанных фактов, предоставить соответствующие разъяснения по поводу инцидентов, а также придерживаться международных обязательств по защите гражданских объектов и дипломатических представительств", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что этот удар с применением беспилотника не первый подобный инцидент: ранее Россия атаковала объекты на территории Украины, которые принадлежали SOCAR, в частности, газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе. В результате этих атак был нанесен значительный материальный ущерб, а сотрудники компании получили ранения.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует об их целенаправленном характере.

Россия бьет по АЗС в Украине

В конце июня СЕО WOG и эксминистр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что за последние два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Он добавил, что почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.

При этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что в Украине отсутствует дефицит топлива для гражданского сектора Отечественный рынок полностью обеспечен ресурсом, импортные контракты выполняются, а логистические цепочки работают в штатном режиме.

Детальнее о том, как топливный рынок адаптируется к новым ударам, почему стационарная защита не работает против дронов и как устаревшие нормы закона мешают запустить мобильные заправки там, где они жизненно необходимы, читайте в материале Delo.ua.