Азербайджан висловив протест Росії через навмисні атаки на АЗС в Україні

Посла Росії Михайла Євдокимова викликали до Міністерства закордонних справ Азербайджану через удар по азербайджанській автозаправній станції SOCAR у Миколаївській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє азербайджанське МЗС.

За інформацією відомства, послу було вручено ноту протесту.

"МЗС Азербайджану закликало російську сторону провести всебічне розслідування всіх зазначених фактів, надати відповідні роз'яснення щодо інцидентів, а також дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних об'єктів і дипломатичних представництв", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що цей удар із застосуванням безпілотника не є першим подібним інцидентом: раніше Росія атакувала об'єкти на території України, які належали SOCAR, зокрема, газорозподільну компресорну станцію та нафтобазу в Одесі. Внаслідок цих атак було завдано значних матеріальних збитків, а співробітники компанії отримали поранення.

У МЗС Азербайджану підкреслили, що продовження подібних інцидентів, незважаючи на неодноразові попередження, свідчить про їх цілеспрямований характер.

Росія бʼє по АЗС в Україні

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 автозаправних комплексів. Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

При цьому проблем із паливом, як зараз у Росії через українські удари, немає через диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту та розгалужену логістику.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що в Україні відсутній дефіцит палива для цивільного сектору. Вітчизняний ринок повністю забезпечений ресурсом, імпортні контракти виконуються, а логістичні ланцюжки працюють у штатному режимі.

Детальніше про те, як паливний ринок адаптується до нових ударів, чому стаціонарний захист не працює проти дронів і як застарілі норми закону заважають запустити мобільні заправки там, де вони життєво необхідні, читайте в матеріалі Delo.ua.