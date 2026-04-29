Україна може відновити імпорт дизелю з Угорщини вже цього тижня – ЗМІ

Україна планує відновити імпорт дизельного пального з Угорщини трубопроводом вже цього тижня. Постачання було призупинено у відповідь на зупинку транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" внаслідок російського обстрілу. У травні очікується надходження близько 50 тис. т дизпального, що відповідає обсягам постачань у січні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr, з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що перемовини щодо відновлення транзиту тривали протягом останнього тижня. Основною перешкодою була цінова різниця між котируваннями CIF Med та CIF NWE. Якщо минулого тижня спред між ними становив 63 долари за тонну, а подекуди сягав 112 доларів за тонну, то на 28 квітня ситуація змінилася. Різниця між базисами скоротилася до 11 доларів за тонну, при цьому котирування CIF Med стали нижчими за CIF NWE.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що цей логістичний канал посилить стабільність українського паливного ринку. Щодо перспектив ціноутворення він сказав: "Більше пального і більше конкуренції, відповідно ціна формуватиметься на максимально низькому рівні, який можливий за поточних ринкових умов".

Поновлення постачань трубою дозволяє диверсифікувати джерела ресурсу та підвищити конкуренцію серед постачальників, що є важливим фактором для стабільності цін у внутрішньому сегменті.

Припинення постачання дизелю з Угорщини

Транзит нафти нафтопроводом "Дружба" територією України зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня. Про це 12 лютого МЗС України попередив угорську сторону.



У 18 лютого Угорщина заявила, що припиняє поставки дизелю до України доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба".

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", – наголосив тоді глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії, якщо Київ не розблокує транзит російської нафти трубопроводом "Дружба"

Зауважимо, перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно заявив, шо після відновлення транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального. Це може вплинути на зниження вартості дизеля на українському ринку.