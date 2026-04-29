Украина может возобновить импорт дизеля из Венгрии: как изменится цена

Украина планирует возобновить импорт дизельного горючего из Венгрии по трубопроводу уже на этой неделе. Поставки были приостановлены в ответ на остановку транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" в результате российских обстрелов. В мае ожидается поступление около 50 тыс. т дизтоплива, что соответствует объемам поставок в январе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что переговоры по восстановлению транзита продолжались в течение последней недели. Основным препятствием было ценовое различие между котировками CIF Med и CIF NWE. Если на прошлой неделе спрэд между ними составлял 63 доллара за тонну, а кое-где достигал 112 долларов за тонну, то на 28 апреля ситуация изменилась. Разница между базисами сократилась до 11 долларов за тонну, при этом котировки CIF Med стали ниже CIF NWE.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что этот логистический канал усилит стабильность украинского топливного рынка. Относительно перспектив ценообразования он сказал: "Больше горючего и больше конкуренции, соответственно, цена будет формироваться на максимально низком уровне, который возможен при текущих рыночных условиях".

Возобновление поставок трубой позволяет диверсифицировать источники ресурса и повысить конкуренцию среди поставщиков, что является важнейшим фактором для стабильности цен во внутреннем сегменте.

Прекращение поставки дизеля из Венгрии

Транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории Украины остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области 27 января. Об этом 12 февраля МИД Украины предупредил венгерскую сторону.



В 18 февраля Венгрия заявила, что прекращает поставки дизеля в Украину пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", – подчеркнул тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии, если Киев не разблокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Заметим, первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмигаль недавно заявил, что послевозобновления транзита нефти через нефтепровод "Дружба" может возобновиться импорт нефтепродуктов из Венгрии, в том числе дизельного горючего. Это может повлиять на понижение стоимости дизеля на украинском рынке.