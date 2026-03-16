Дунайские порты получат единое управление и инвестиции: детали экспериментального проекта

Координационный совет поддержал запуск двухлетнего экспериментального проекта по развитию Дунайских портов. План предусматривает создание единого филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), реинвестирование прибыли в инфраструктуру и внедрение тарифных стимулов для железнодорожных перевозок в порты Измаил и Рени.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Основные составляющие проекта

Предлагаемый экспериментальный проект содержит несколько ключевых решений для модернизации отрасли:

создание единого Дунайского филиала ГП АМПУ для оптимизации управления;

направление прибыли государственных предприятий на восстановление портового флота и инфраструктуры;

внедрение тарифных стимулов и целевое использование портовых сборов для развития региона;

компенсационные механизмы для стимулирования железнодорожных перевозок в порты Измаил и Рени.

Заместитель министра Андрей Кашуба подчеркнул важность этих шагов для экономической стабильности: "Речь идет об равных конкурентных условиях для бизнеса, стабильной работе 56 стивидорных компаний и росте гарантированного грузопотока до 2.5 млн тонн в год. Кроме этого, предложенные решения позволят сохранить около 2 000 рабочих мест в морехозяйственном комплексе и свыше 30 тысяч.

Инвестиции и индустриальные парки

Проект предусматривает создание индустриальных парков на территориях портов Измаил, Рени и ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Этот подход направлен на привлечение новых инвесторов, создание дополнительных рабочих мест и увеличение объемов переработки грузов.

Железнодорожная логистика

Отдельное внимание было уделено логистике в порты Большой Одессы. Из-за риска безопасности АО "Укрзализныця" вынуждена изменять маршруты, что приводит к увеличению расходов и времени доставки. Для решения этой проблемы предложен механизм усреднения тарифного расстояния. Это обеспечит одинаковый уровень оплаты за перевозку грузов независимо от того, по какому именно маршруту они будут доставлены в порт.

Напомним, в ноябре 2025 года Министерство развития общин и территорий Украины приступило к плановому обновлению управленческих команд и системы управления в ключевых государственных предприятиях отрасли морского и внутреннего водного транспорта. Первыми шагами стали увольнение руководства Украинского Дунайского пароходства (УДП) и Администрации морских портов Украины (АМПУ).