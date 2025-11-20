Обновление госпредприятий: уволили руководство Администрации морских портов Украины и УДП

Министерство развития общин и территорий Украины приступило к плановому обновлению управленческих команд и системы управления в ключевых государственных предприятиях отрасли морского и внутреннего водного транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Отмечается, что первыми шагами стали увольнение руководства Украинского Дунайского Пароходства (УДП) и Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отставку руководителя ЧАО "УДП" уже поддержал недавно сформированный наблюдательный совет. Вместе с тем ведомство открывает прозрачный конкурс на этот пост.

"Это позволит привлечь профессиональных менеджеров, способных обеспечить эффективную прозрачную работу компании, развитие стратегически важного дунайского логистического маршрута и усиление логистической устойчивости дунайского кластера и экономической безопасности государства", - подчеркивают Минразвития.

Параллельно ведомство инициирует создание наблюдательного совета в АМПУ для формирования прозрачности корпоративного управления.

Также в Минразвития обещают, что такие меры будут внедряться в сфере железнодорожных и транспортных перевозок, авиации.

О Дунайском пароходстве

Украинское Дунайское пароходство (ЧАО "УДП") – государственная судоходная компания страны, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров по речному и морскому транспорту, а также имеет собственный судостроительно-судоремонтный завод в Килии.

С 2022 года предприятие сталкивается с беспрецедентными вызовами: потерей более половины грузовой базы, падением ставок и жесткой конкуренцией.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

10 декабря 2024 года с должности генерального директора УДП был досрочно уволен Дмитрий Москаленко, проработавший во главе пароходства почти три года. Кроме того, в декабре УДП решило выставить на продажу весь свой морской флот из шести судов.

В январе Кабинет министров временно возложил на себя исполнение обязанностей генерального директора ПАО "Украинское дунайское пароходство" на Олега Мудраченко. На сегодняшний день эту должность занимает Игорь Чертов, а Мудраченко является и.о. заместителя гендиректора по техвопросам.

Об АМПУ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) – одно из крупнейших государственных предприятий, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

АМПУ создана в 2013 году в результате реформы морской отрасли Украины для управления и эффективного использования государственного имущества в морских портах страны.

Структура предприятия состоит из аппарата управления в Одессе, филиала "Дельта-Лоцман" и 13 филиалов в морских портах Украины:

АМПУ возглавляет Александр Семирга. Он был назначен на этот пост в январе 2025 года.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.