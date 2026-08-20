Атака РФ: без электроэнергии остались потребители шести областей и Киева

20 августа ночью и утром российская армия совершила очередную массированную атаку. В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго напомнили, что 20 августа обесточилась также высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Как следствие – в 15-й раз с начала этого года ЗАЭС перешла на работу от дизель-генераторов. Обзор линии для обнаружения вероятного места повреждения будет осуществлен, как только это разрешат условия безопасности.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 20 августа применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине проходит под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.