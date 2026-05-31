Украина отвергает обвинения России в атаке на шестой энергоблок Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел отвергло обвинения России в отношении якобы атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию, распространенные 30 мая представителями российского "Росатома".

Как пишет Delo.ua, об этом речь на сайте ведомства.

МИД отверг заявление России об украинской атаке по ЗАЭС

В МИДе заявили, что расценивают заявления "Росатома" как очередную информационную операцию государства-оккупанта, направленную на отвлечение внимания международного сообщества от незаконной российской оккупации Запорожской АЭС.

В МИД отмечают, что российским обвинениям как всегда не хватает логики: не ясно, с какой целью Украина должна наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль.

В ведомстве подчеркнули, что российская пропаганда пытается снова продвигать тезис, что защищающее свою территорию государство якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их "защитником". Сам факт необходимости повторять этот тезис уже свидетельствует о его несостоятельности.

МИД обратило внимание, что практически перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ Российская Федерация запускает новую волну информационных манипуляций вокруг Запорожской АЭС.

МИД Украины призвал не давать России места в Совете управляющих МАГАТЭ и дать принципиальный ответ на обстрелы Запорожской АЭС "не только в заявлениях, но и в решениях".

Москва обвинила Киев в атаке на шестой энергоблок Запорожской АЭС

Накануне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинский дрон 30 мая атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС. Электростанция находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

По его словам, в результате взрыва основное оборудование не было повреждено, но в стене образовалась пробоина. Лихачев утверждает, что ударивший в здание ЗАЭС беспилотник руководствовался оптоволоконным кабелем, что, по его мнению, исключает возможность случайного попадания.

ВСУ отрицают удар

В Силах обороны Украины опровергли обвинения России и заявили, что не наносили удар по ЗАЭС, ведь действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права, в отличие от армии РФ, превратившей "гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры".

Военные акцентировали на том, что Россия намеренно не демонстрирует фото- и видеокадры с якобы последствиями удара.

"Кроме того, на вооружении ВСУ нет беспилотников на оптоволоконном управлении с таким дальним радиусом действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5-6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона", - говорится в заявлении.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Радиационный фон в норме

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины ответили, что находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ должны проверить эту информацию и сообщить о результатах проверки. Для этого оккупационная администрация обязана предоставить им полный доступ в машинный зал.

Там также напомнили, что российские оккупанты неоднократно совершали провокации на ЗАЭС, пытаясь обвинить Украину, и добавили, что изменений в радиационном фоне пока нет.

Напомним, 3 мая дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.