На Запорожской АЭС исчезла связь с командой МАГАТЭ: заканчивается дизель для аварийных генераторов

ЗАЭС
На ЗАЭС на этой неделе примерно на 12 часов исчезла связь с командой МАГАТЭ / Энергоатом

На оккупированной русскими войсками Запорожской атомной электростанции на этой неделе произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

Исчезла связь

По ее информации МАГАТЭ, у ЗАЭС не было ни стационарной телефонной связи, ни интернет-соединения в течение примерно 12 часов, что стало самым продолжительным подобным инцидентом на станции с начала войны.

Причина отключения не была ясна, но оно совпало по времени с сообщениями об атаках на захваченный РФ город Энергодар, где проживает большинство персонала станции.

В МАГАТЭ отметили, что эксперты организации не могли связаться со своей миссией на станции.

"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей группой экспертов на объекте, и станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, вызвало серьезную обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ухудшение ситуации вокруг ЗАЭС

В МАГАТЭ также сообщили об ухудшении ситуации вокруг ЗАЭС. Из-за обстрелов в Энергодаре неоднократно фиксировали перебои с электроснабжением. Кроме того, на ЗАЭС заявили о приостановке доставки дизельного топлива для резервных генераторов, используемых для обеспечения критических систем и очистки загрязненной воды.

Сейчас у станции запас дизеля более чем на 10 дней работы аварийных генераторов. В то же время, Гросси подчеркнул, что ЗАЭС уже более двух месяцев зависит только от одной линии электропередач, необходимой для охлаждения реакторов и поддержки систем ядерной безопасности.

Напомним, ЗАЭС уже два месяца работает только с одной внешней линией электроснабжения. После отключения 24 марта главной линии 750 кВ "Днепровская" станция остается зависимой от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

  • физическая цельность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу

Автор:
Светлана Манько