На Запорізькій АЕС зник зв’язок із командою МАГАТЕ: закінчується дизель для аварійних генераторів

На окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції цього тижня стався збій комунікацій. Об'єкт приблизно на 12 годин залишився без телефонного та інтернет-зв'язку на тлі активізації бойових дій поблизу Енергодара.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Зник зв'язок

За її інформацією МАГАТЕ, ЗАЕС не мала ні стаціонарного телефонного зв'язку, ні інтернет-з'єднання протягом приблизно 12 годин, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку війни.

Причина відключення не була зрозумілою, але воно збіглося за часом з повідомленнями про атаки на захоплене РФ місто Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

У МАГАТЕ зазначили, що експерти організації не могли зв'язатися зі своєю місією на станції.

"Протягом багатьох годин ми не могли зв'язатися з нашою групою експертів на об'єкті, і станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом. Це, безумовно, викликало серйозну стурбованість з точки зору ядерної безпеки", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Погіршення ситуації навколо ЗАЕС

У МАГАТЕ також повідомили про погіршення ситуації навколо ЗАЕС. Через обстріли в Енергодарі неодноразово фіксували перебої з електропостачанням. Крім того, на ЗАЕС заявили про призупинення доставки дизельного пального для резервних генераторів, які використовуються для забезпечення критичних систем та очищення забрудненої води.

Зараз станція має запас дизеля більш ніж на 10 днів роботи аварійних генераторів. Водночас Гроссі підкреслив, що ЗАЕС уже понад два місяці залежить лише від однієї лінії електропередач, необхідної для охолодження реакторів та підтримки систем ядерної безпеки.

Нагадаємо, ЗАЕС вже два місяці працює лише з однією зовнішньою лінією електропостачання. Після відключення 24 березня головної лінії 750 кВ "Дніпровська" станція залишається залежною від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС є "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову баз