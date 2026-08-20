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Зеленський підписав нові санкції проти російського ВПК і колаборантів

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України підписав кілька нових пакетів санкцій проти російського військово-промислового комплексу, колаборантів на тимчасово окупованих територіях та колишніх діячів з України, які зберігають зв'язки із РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, обмеження стосуватимуться, зокрема, осіб, які стали частиною російської системи та продовжують підтримувати зв'язки з Росією попри війну.

Окремий напрям нових санкцій — російський військово-промисловий комплекс.

Також під обмеження потрапляють колаборанти на тимчасово окупованих територіях України та колишні українські діячі, які зараз перебувають у Європі, але зберігають документи й зв'язки з РФ.

Зеленський зазначив, що Україна продовжить санкційну роботу та синхронізуватиме власні обмеження із санкціями міжнародних партнерів.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський уже розширив санкції проти ВПК. Тоді під обмеження потрапили 23 компанії та 20 фізичних осіб, пов'язаних із постачанням обладнання, технологій і компонентів для російської військової промисловості.

Автор:
Тетяна Гойденко

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