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ЄС готує наймасштабніші санкції проти Росії з початку війни

Кая Каллас
Голова євродипломатії Кая Каллас. Фото: facebook.com/kallaskaja

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Санкції ЄС уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро (1,16 трильйона доларів), і на осінь я висуваю наймасштабніший санкційний пакет з початку війни", – зауважила Каллас

Вона додала, що цей пакет збільшить загальну кількість російських суб’єктів, які перебувають під санкціями, на третину.

"Тиск має постійно зростати доти, доки Москва не закінчить свою війну", – наголосила дипломатка.

Водночас Каллас не надала додаткових подробиць щодо термінів або деталей нового пакета санкцій.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1,6 тис. компаній, які сприяють веденню війни Росії проти України. Це стане наймасштабнішим чорним списком підприємств, внесеним в одному пакеті обмежень.

За даними Bloomberg, сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість співробітників – понад 265 000 осіб.

23 липня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій, який вдарив по фінансовому сектору, криптовалютних сервісах, нафтових доходах, тіньовому флоту та підприємствах ВПК РФ, додавши до обмежень 48 фізичних осіб і 170 організацій (загалом 218 нових позицій).

Автор:
Світлана Манько

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