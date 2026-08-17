ЕС готовит самые масштабные санкции против России с начала войны

Верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов), и к осени я выдвигаю самый масштабный санкционный пакет с начала войны", - отметила Каллас.

Она добавила, что этот пакет увеличит общее количество находящихся под санкциями российских субъектов на треть.

"Давление должно постоянно расти до тех пор, пока Москва не закончит свою войну", - подчеркнула дипломат.

В то же время Каллас не предоставила дополнительных подробностей о сроках или деталях нового пакета санкций.

Санкции ЕС против России

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1,6 тыс. компаний, способствующих ведению войны России против Украины. Это станет самым масштабным черным списком предприятий, внесенным в один пакет ограничений.

По данным Bloomberg, совокупный годовой оборот этих компаний превышает 20 миллиардов долларов, а количество сотрудников – более 265 000 человек.

23 июля ЕС принял 21-й пакет санкций, ударивший по финансовому сектору, криптовалютным сервисам, нефтяным доходам, теневому флоту и предприятиям ВПК РФ, прибавив к ограничениям 48 физических лиц и 170 организаций (в общей сложности 218 новых позиций).