Зеленский подписал новые санкции против российского ВПК и коллаборантов

Президент подписал несколько новых пакетов санкций против российского военно-промышленного комплекса, коллаборантов на временно оккупированных территориях и бывших деятелей из Украины, которые сохраняют связи с РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, ограничения будут касаться, в частности, лиц, ставших частью российской системы и продолжающих поддерживать связи с Россией, несмотря на войну.

Отдельное направление новых санкций – российский военно-промышленный комплекс.

Также под ограничения попадают коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины и бывшие украинские деятели, находящиеся сейчас в Европе, но хранящие документы и связи с РФ.

Зеленский отметил, что Украина продолжит санкционную работу и будет синхронизировать собственные ограничения с санкциями международных партнеров.

Напомним, в начале августа Зеленский уже расширил санкции против ВПК. Тогда под ограничения попали 23 компании и 20 физических лиц, связанных со снабжением оборудования, технологий и компонентов для российской военной промышленности.