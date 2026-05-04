Дрон атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС – МАГАТЕ

3 травня дрон атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила, і поки що невідомо, чи було пошкоджено лабораторію в результаті удару, яка розташована за межами периметра Запорізької АЕС.

Команда МАГАТЕ на місці події запросила доступ до лабораторії.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці.

Нагадаємо, вранці 27 квітня внаслідок влучання безпілотника РФ у транспортну майстерню біля майданчика окупованої Запорізької атомної електростанції загинув водій.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову баз