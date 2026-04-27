Дрон влучив біля Запорізької АЕС: загинула людина – МАГАТЕ

Вранці 27 квітня внаслідок влучання безпілотника РФ у транспортну майстерню біля майданчика окупованої Запорізької атомної електростанції загинув водій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Дрон біля Запорізької АЕС

За даними МАГАТЕ, сьогодні вранці безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу майданчика Запорізької атомної електростанції. Внаслідок атаки загинув водій.

Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на місці, розслідуватиме інцидент і продовжить стежити за ситуацією на станції.

"Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Наразі МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької  атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову баз

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

  • фізична цілісність;
  • справність обладнання;
  • відсутність тиску на персонал;
  • надійне електропостачання;
  • безперервна логістика;
  • радіаційний контроль;
  • функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину. 

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому  рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС.

