Дрон попал возле Запорожской АЭС: погиб человек – МАГАТЭ

Утром 27 апреля в результате попадания беспилотника РФ в транспортную мастерскую возле площадки оккупированной Запорожской атомной электростанции погиб водитель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Команда МАГАТЭ, постоянно находящаяся на месте, будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.

"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

В последнее время сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждение реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС