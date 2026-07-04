Росія атакувала шахтоуправління ДТЕК: є значні руйнування

Російська атака на одне з шахтоуправлінь ДТЕК у Дніпропетровській області забрала життя працівника охоронної служби. Ще п'ятеро співробітників дістали поранення, а з шахти евакуювали 86 людей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Удар спричинив значні руйнування та знеструмлення підприємства. На момент атаки під землею перебували 86 працівників, усіх їх вивели на поверхню.

Загиблому працівнику було надано допомогу, однак врятувати його не вдалося. Пораненим співробітникам надають необхідну медичну та іншу підтримку.

Роботу підприємства зупинили. У компанії оцінюють масштаби пошкоджень і готуються до аварійно-відновлювальних робіт, щойно ситуація це дозволить.

Нагадаємо, 30 червня у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичні об’єкти компанії ДТЕК. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.