Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,80

+0,03

EUR

51,08

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала шахтоуправління ДТЕК: є значні руйнування

Росія атакувала шахтоуправління ДТЕК
Росія атакувала шахтоуправління ДТЕК

Російська атака на одне з шахтоуправлінь ДТЕК у Дніпропетровській області забрала життя працівника охоронної служби. Ще п'ятеро співробітників дістали поранення, а з шахти евакуювали 86 людей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Удар спричинив значні руйнування та знеструмлення підприємства. На момент атаки під землею перебували 86 працівників, усіх їх вивели на поверхню.

Загиблому працівнику було надано допомогу, однак врятувати його не вдалося. Пораненим співробітникам надають необхідну медичну та іншу підтримку.

Роботу підприємства зупинили. У компанії оцінюють масштаби пошкоджень і готуються до аварійно-відновлювальних робіт, щойно ситуація це дозволить.

Нагадаємо, 30 червня у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичні об’єкти компанії ДТЕК. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.

Автор:
Тетяна Гойденко