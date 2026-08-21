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Росія вночі зруйнувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: його роботу зупинено (ФОТО)
21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пропуск на цьому напрямку наразі не здійснюються.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що в ніч на 21 серпня ворог атакував "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.
Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.
Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України.
У Держприкордонслужбі наголошують, що наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону.
Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.
Відомство закликає громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська також атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.
Зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.