Организация и совершение теракта в Еленовской колонии не согласовывались с руководством Минобороны РФ

Главная цель обстрела Еленовской колонии №120 в Донецкой области - сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

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В Генштабе отметили, что взрывы в исправительной колонии в Еленовке произошли на территории промзоны, в новом помещении, куда два дня назад перевели часть удерживаемых украинских защитников.

По информации Главного управления разведки, это сделали наемники из состава ППК "Вагнера" (Лига) по команде владельца указанной частной военной компании – Евгения Пригожина. Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ.

"Главная цель теракта - сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных", - говорится в сообщении.

В частности, на Северском направлении враг нанес удары по объектам инфраструктуры в приграничных районах Черниговской и Сумской областей, а также вел воздушную разведку БпЛА возле села Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстрелял Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевку, Слатино, Базалиевку, Победу, Маяк, Замуловку, Лесное, Сосновку, Светличное, Ивановку, Коробочкино и другие. Также нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки. В районе Щуровки ВСУ обезвредили разведывательную группу кафиров.

На Краматорском направлении враг обстреливал районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звоновки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огненное поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку.

На Бахмутском направлении враг обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и других. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины. Оккупанты пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. Но понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие. Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков ВСУ решительно подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения ВСУ. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарева, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.

Напомним, один человек погиб под завалами дома и по меньшей мере пять были ранены в результате ракетных обстрелов Краматорска утром 29 июля. Разрушение домов произошло в частном секторе поселка Беленькое, непосредственно примыкающее к городу.