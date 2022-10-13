Линии электроснабжения ЗАЭС удалось восстановить, - "Энергоатом"

Украинские специалисты возобновили работу высоковольтной линии связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, соединяющая Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре с украинской энергосистемой.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Напомним, утром, 12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, после чего произошло полное обесточивание Запорожской АЭС с запуском резервных дизель-генераторов.

"Украинские специалисты нашли техническое решение, как возобновить работу линии связи – и питание собственных потребностей станции снова осуществляется от энергосистемы Украины", - сообщили в "Энергоатоме".

Там подчеркнули, что благодаря мужеству и профессионализму украинских атомщиков негативного развития событий в очередной раз удалось избежать.

"Однако российские военные продолжают обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции и сопутствующей энергетической инфраструктуры, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", - отмечают в "Энергоатоме".

Ранее на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения. При этом, по информации разведки, командование российских оккупационных войск постоянно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.

МАГАТЭ в очередной раз призывает Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции и не игнорировать создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС