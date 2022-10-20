Оккупанты вывозят награбленное имущество из Энергодара

Российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара Запорожской области, в том числе ограбили гостиницу "Скифскую".

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Отмечается, что паника, страх и ожидания поражения, охватившие оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара.

Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.

Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская". Оккупанты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.

"Это эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией украинских территориях ", - говорится в сообщении.

Отметим, что ночью 19 октября армия страны-агрессора вновь обстреляла временно оккупированный Энергодар Запорожской области, город частично остался без света и воды.