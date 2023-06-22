Подоляк сообщил о попытке войск РФ ударить "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге

Россия рассматривает масштабный теракт на Запорожской АЭС с целью создания безлюдной санитарной серой зоны. С этой же целью оккупанты пытались атаковать "Кинжалами" дамбу в Кривом Роге.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, поэтому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", - отметил он.

Подоляк не уточнил, когда были попытки этой атаки.

В то же время, издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники ранее сообщало, что "Кинжалы", которые российские войска в ночь на 22 июня выпустили по Украине, вероятно, были направлены на дамбу в Кривом Роге. Однако вражеские ракеты не попали в цель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

МАГАТЭ известно о минировании у пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.