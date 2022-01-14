Порошенко считает, что его по возвращении в Украину не арестуют: "Не хватит ни духу, ни сил, ни воли"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уверен, что не окажется за решеткой, и готовится к приезду в Украину 17 января. По его мнению, у власти не хватит "ни духу, ни сил, ни воли".

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

"Во-первых, я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент. Я не могу не вернуться для того, чтобы не предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и 2014 году, и в 2019-м. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее", — сказал он.

Порошенко подчеркнул, что возвращается в Украину не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну.

"Зеленский хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента. Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция — он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко", — заявил политик.

Также Порошенко заявил, что главная мотивация у Зеленского по отношению к нему — это месть.

"И не вам, Владимир Зеленский, человеку, который четыре раза уклонялся от мобилизации, человеку, который выступал в оккупированной Горловке, танцуя перед сепаратистами, человеку, который изображал из моей страны Украину-проститутку, и человеку, который ни разу с 2014-го по 2019 год не был на фронте, а который брал деньги от Коломойского, выполняя его приказы, – не вам обвинять меня в государственной измене. И есть еще одна мотивация у Зеленского делать это — это месть, месть господина Коломойского за утраченные активы, через которые он крал деньги украинцев из государственного бюджета", — заявил Порошенко.

Отметим, органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения Петру Порошенко в день его возвращения в страну, то есть 17 января.

Накануне адвокат политика Игорь Головань заявил, что суд уже вынес решение о задержании Порошенко с целью принудительной доставки его в суд. При этом, по его словам, Офис генпрокурора и Печерский суд почему-то скрывали существование документа.

Украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

После того, как сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить ему повестку, Порошенко, как заявили в пресс-службе "Европейской солидарности", отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

В Государственном бюро расследований высказали сомнения в том, что пятый президент Украины Петр Порошенко заранее планировал поездку в Европу, и заявили, что экс-президент купил билеты на самолет за пару часов до вылета.

Ранее Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество бывшего президента Украины. По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, Петр Порошенко упоминается в числе участников и бенефициаров около 100 компаний разных видов деятельности.