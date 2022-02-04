Макрон посетит Украину 8 февраля после поездки в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве 7 февраля, а на следующий день, 8 февраля, французский президент отправится в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон собирается обсудить с двумя президентами ситуацию в Украине, а именно на ее границах.

Поиск возможных путей деэскалации напряженности вокруг Украины, как отмечает президент Франции, является приоритетом даже на фоне того, что США направляют дополнительные 3 000 военнослужащих в Польшу и Румынию.

В заявлении Елисейского дворца, как уточняет издание, сказано, что Макрон подчеркнул перед Путиным и Зеленским важность обсуждения условий для достижения стратегического баланса в Европе, который позволил бы снизить напряженность на местах и ​​гарантировать безопасность на континенте.

Накануне вечером, 3 февраля, Макрон по очереди поговорил с Путиным и Зеленским. Президенты Франции и Украины обсудили шаги для реализации Нормандского формата переговоров по Донбассу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с Путиным Макрон обсуждал ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российской инициативой о выработке "гарантий безопасности" России.

С начала 2022 года лидеры многих стран приезжают в Украину в знак солидарности и поддержки нашей страны в условиях конфликта с Россией.

В частности, во время визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Зеленский обсудил с ним действия, которые помогут предотвратить российскую агрессию.

После этой встречи Джонсон провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого подчеркнул, что все демократические страны имеют право претендовать на вступление в НАТО, в том числе Украина.