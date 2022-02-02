Премьер Великобритании Джонсон заявил Путину о праве Украины на вступление в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул, что все демократические страны имеют право претендовать на вступление в НАТО, в том числе Украина. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Борис Джонсон подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью относится к Украине. Он также вновь заявил, что НАТО — это оборонительный альянс

Премьер Великобритании предупредил президента России, что любые шаги по вторжению в Украину станут "трагическим просчетом".

Джонсон и Путин согласились, что нужно применить к ситуации вокруг Украины "дух диалога" и найти мирное решение кризиса.

За день до этого Борис Джонсон прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили действия, которые помогут предотвратить российскую агрессию.

По словам Джонсона, Великобритания вместе с другими странами готовит санкции против РФ. Они будут введены "как только нога российского солдата пересечет границу". Он также заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (около 119 млн долларов) для защиты страны от российского влияния.

Как заявил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба, в среду 2 февраля должно было быть официально объявлено о создании нового малого альянса в составе Украины, Великобритании и Польши. Но в связи с переносом встречи дипломатические команды "продолжат оттачивать новый формат".