Создание альянса между Украиной, Великобританией и Польшей перенесли: названа причина

Министерство иностранных дел Украины сообщает о переносе на более поздний срок официального объявления о создании нового малого альянса в составе Украины, Великобритании и Польши.

Как отметил на своей странице в Facebook глава ведомства Дмитрий Кулеба, это должно было быть сделано 2 февраля от имени министров иностранных дел трех стран.

Однако накануне вечером глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что получила положительный результат теста на Covid-19 и останется дома на самоизоляции.

"В это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат. Имейте терпение, верьте в себя, Украину и ее настоящих друзей", — добавил Кулеба.

Он также заявил, что с инициативой о создании трехстороннего формата сотрудничества в октябре выступила именно Украина, и поблагодарил Трасс и ее польского коллегу Збигнева Рау за отклик.

"Честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому еще раз повторяю: верьте в свое государство. Я благодарен живо откликнувшимся коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау. Закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", — отметил министр.

Глава МИД пояснил, что такой новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины. Он напомнил, что так появились форматы "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Квадрига" с Турцией, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой.

"Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось", — указал чиновник.

Кулеба добавил, что Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз в сфере безопасности в Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны России, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций и энергетики, в том числе возобновляемой.

Отметим, что в Украину 1 февраля приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также ожидается приезд главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, который вечером встретится с президентом Владимиром Зеленским.

При этом еще днем 31 января Кулеба был уверен, что приедет в Украину и Трасс. Кроме того, глава МИД заявил, что в Украину приедут из Нидерландов премьер Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Неделей ранее именно Трасс объявила о возможном создании трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной для укрепления связей между странами в контексте российской агрессии.