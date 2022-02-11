Дело о госизмене Порошенко: возле Киевского апелляционного суда проходит акция в поддержку пятого президента (ФОТО, ВИДЕО)

Суд запланировал на пятницу, 11 февраля, рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательств пятого президента Украины Петр Порошенко по делу о госизмене. В связи с этим возле здания Киевского апелляционного суда проходит акция в поддержку лидера "Европейской солидарности", сообщает “Интерфакс-Украина”.

У здания суда собралось около тысячи человек, и люди продолжают прибывать. Протестующие не помещаются перед зданием суда, из-за этого полиции пришлось перекрыть часть проезжей части.

У ворот установлена сцена с большим экраном и колонками, звучит громкая музыка. На улицах вокруг суда находятся несколько десятков автомобилей и грузовиков правоохранителей.

Правоохранители шеренгой удерживают небольшую часть дороги открытой для проезда автомобилей.

Митинг проходит мирно.

Напомним, что ГБР 20 декабря 2021 года сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР". Около месяца политик был в дипломатическом турне, вернулся в Украину только 17 января.

19 января 2022 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и возложил на него обязанности, в частности, прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда. При этом Порошенко отказывается сотрудничать со следствием.