Экс-оператор "трубы Медведчука" залил почву нефтепродуктами на Закарпатье — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", занимавшееся транспортировкой нефтепродуктов по трубопроводу "Самара — Западное направление", в масштабном загрязнении и порче земель в Закарпатской области. Об этом сообщают СБУ и областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов вследствие частичного демонтажа подземных резервуаров нефтепродуктопровода из-за ненадлежащего выполнения служащим своих должностных обязанностей было допущено попадание нефтепродуктов в почву у села Россошь Свалявского (ныне Мукачевского) района Закарпатья.

"В частности, были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации. С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", — указывают также в СБУ.

Заключение эксперта подтвердило наличие загрязнения на территории площадью более 10 тысяч квадратных метров, где содержание нефтепродуктов в почве почти в сто раз превышало допустимую норму. На другом участке — площадью более 8 тысяч квадратных метров — загрязнение превышало фоновые показатели почти в 300 раз.

Отмечается, что проникшие в почву вещества классифицируются как чрезвычайно опасные, а нанесенный экологической безопасности ущерб, по результатам экспертизы, составил более 34 млн грн. Часть горюче-смазочных материалов попала в грунт и около местного водозабора.

Следствие считает, что бывший на тот момент главным инженером "Прикарпатзападтранса" человек не принял необходимые меры для своевременной и надлежащей утилизации отходов и их обезвреживания.

Ему сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

Кроме того, управление СБУ в Закарпатской области продолжает расследование и по факту непосредственного загрязнения вышеуказанного земельного участка (часть 2 статьи 239 УК).

Напомним, что контроль над ровенской компанией "Прикарпатзападтранс" СМИ и участники топливного рынка приписывали депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Против него, его жены Оксаны Марченко и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля. Кроме того, СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для нефтепродуктопровода и выяснения, каким образом он вообще попал к "Прикарпатзападтрансу". При этом совместное следствие СБУ и НАБУ установило, что эта компания на основании заведомо поддельных документов незаконно завладела государственным имуществом, стоимость которого оценили в 200 млн грн.

В итоге трубопровод арестовали и передали Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем. В конце июня госкомпания "Укртранснафта" после победы на соответствующем конкурсе подписала с агентством договор на управление этим объектом сроком на 5 лет.