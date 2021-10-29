Политика и экономика 20 минут назад

Экс-оператор "трубы Медведчука" залил почву нефтепродуктами на Закарпатье — СБУ

Установлено, что ООО "Прикарпатзападтранс" нанесло экологический ущерб на 34 млн грн

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", занимавшееся транспортировкой нефтепродуктов по трубопроводу "Самара — Западное направление", в масштабном загрязнении и порче земель в Закарпатской области. Об этом сообщают СБУ и областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов вследствие частичного демонтажа подземных резервуаров нефтепродуктопровода из-за ненадлежащего выполнения служащим своих должностных обязанностей было допущено попадание нефтепродуктов в почву у села Россошь Свалявского (ныне Мукачевского) района Закарпатья.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"В частности, были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации. С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", — указывают также в СБУ.

Заключение эксперта подтвердило наличие загрязнения на территории площадью более 10 тысяч квадратных метров, где содержание нефтепродуктов в почве почти в сто раз превышало допустимую норму. На другом участке — площадью более 8 тысяч квадратных метров — загрязнение превышало фоновые показатели почти в 300 раз.

Отмечается, что проникшие в почву вещества классифицируются как чрезвычайно опасные, а нанесенный экологической безопасности ущерб, по результатам экспертизы, составил более 34 млн грн. Часть горюче-смазочных материалов попала в грунт и около местного водозабора.

Следствие считает, что бывший на тот момент главным инженером "Прикарпатзападтранса" человек не принял необходимые меры для своевременной и надлежащей утилизации отходов и их обезвреживания.

Ему сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

Кроме того, управление СБУ в Закарпатской области продолжает расследование и по факту непосредственного загрязнения вышеуказанного земельного участка (часть 2 статьи 239 УК).

Напомним, что контроль над ровенской компанией "Прикарпатзападтранс" СМИ и участники топливного рынка приписывали депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Против него, его жены Оксаны Марченко и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля. Кроме того, СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для нефтепродуктопровода и выяснения, каким образом он вообще попал к "Прикарпатзападтрансу". При этом совместное следствие СБУ и НАБУ установило, что эта компания на основании заведомо поддельных документов незаконно завладела государственным имуществом, стоимость которого оценили в 200 млн грн.

В итоге трубопровод арестовали и передали Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем. В конце июня госкомпания "Укртранснафта" после победы на соответствующем конкурсе подписала с агентством договор на управление этим объектом сроком на 5 лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Методология рейтингования Минприроды не выдерживает критики — аналитик
Методология рейтингования Минприроды не выдерживает критики — аналитик
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии
Экомода: Украинский бренд Marsala создал босоножки из кактусовой кожи
Экомода: Украинский бренд Marsala создал босоножки из кактусовой кожи
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

  3. Facebook официально сменила название

  4. Глава Минэнерго Галущенко обсудил с игроками рынка, как избежать энергокризиса — СМИ

  5. С 1 ноября Киев вводит проезд в гортранспорте по Covid-сертификатам и закрывает все школы

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...