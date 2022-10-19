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Суспільство
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На Чернігівщині затримали російського агента, що збирав розвіддані поблизу північного кордону (ФОТО)

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Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала в Чернігівській області російського агента, який збирав координати центрів управління ЗСУ та СБУ та відслідковував маршрути переміщення українських військ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Отримані відомості рашисти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах та соціальних об’єктах", - йдеться в повідомлені.

За даними слідства, затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Зазначається, що затриманий був завербований спецслужбами РФ. За вказівкою московського куратора він здійснював фотофіксацію українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Потім передавав агресору відповідні матеріали через анонімні месенджери. За виконання цих доручень агент отримував гроші з РФ.

Правоохоронці задокументували факти збору ворожим поплічником відомостей про розташування прикордонної застави та декількох блокпостів українських захисників поблизу держкордону.

Під час обшуків у нього виявили мобільний телефон із доказами листування з російським куратором.

Затриманому повідомили про підозру, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Фото 2 — На Чернігівщині затримали російського агента, що збирав розвіддані поблизу північного кордону (ФОТО)
сбу, задержание, агент
Фото: пресс-служба СБУ
сбу, задержание, агент
Фото: пресс-служба СБУ
сбу, задержание, агент
Фото: пресс-служба СБУ

Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела спецоперацію у Харківській області, в результаті якої викрила та припинила діяльність агентурної мережі РФ. Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як ГРУ) та мали широкий спектр завдань.