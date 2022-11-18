СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую "аппарат" оккупационной администрации в Николаевской области

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую сообщницу во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Она возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Снегиревском районе.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась жительница Снигиревки. В должности она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Также предлагала "места" в рядах оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, выдаваемых отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки.

"Колаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона. К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны Российской Федерации среди местных жителей", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, после освобождения района злоумышленница пыталась сбежать на временно неподконтрольную территорию на юге Украины, однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила тайники с российскими средствами поражения в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области. В частности, они были оборудованы в школах и больницах.