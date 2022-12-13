СБУ установила личности еще 3 коллаборантов, инициировавших "присоединение" Луганщины к РФ

Служба безопасности разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины, среди них представительница "ЛНР" на переговорах в Минске.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

" Установлены личности еще двух "депутатов народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового плебисцита в захваченных районах Луганщины. Именно они в сентябре 2022 года способствовали "голосованию" за псевдозакон по "присоединению" региона к стране-агрессору", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, одна из злоумышленниц ранее представляла так называемую "ЛНР" в составе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась разработкой "Минских соглашений".

Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума.

По данным следствия, все трое коллаборанток с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией. Находясь в должностях, они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку псевдореферендума и лично призывали людей отдать "голос" в пользу страны-агрессора. За это обещали оформить "паспорта ЛНР" и обеспечить российскими пенсиями.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранткам о подозрении по:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



Чтобы избежать правосудия вражеские сообщницы скрываются на временно оккупированной территории Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации.