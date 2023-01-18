СБУ идентифицировал главаря кадыровцев с позывным "Лобзиком"

Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что военный преступник возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзиком".

Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям СБУ выяснила данные этого лица.

Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей.

Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

Установлено, что 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта.

Во время "налета" злоумышленники похитили у пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил застенку.

Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск.

К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой.

Затем несколько часов держали прикованные наручниками к батарее.

Поздним вечером кадыровцы отпустили пострадавшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.

Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.

"После освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства вины главаря оккупационной группировки и его подчиненных. СБУ тщательно задокументировала факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов", - отметили в СБУ.

По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует враждебной группой "ахмат-нефтеполк".

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также предание приказа о совершении таких действий). Продолжаются комплексные меры по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова, командовавшего кадыровцами во время штурма "Азовстали".