СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая "охотилась" на HIMARS (ВИДЕО)

Служба безопасности обезвредила агентурную сеть ФСБ в Полтавской области. Злоумышленники пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, агенты РФ в случае обнаружения украинских военных объектов планировали их уничтожить посредством поджога и последующей детонации боекомплекта. А в случае получения информации о значительном скоплении военной техники – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками РФ.

За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим сообщникам от 20 тысяч долларов. Деньги они должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения задач.

Сотрудники СБУ предотвратили диверсии – разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

Агентами РФ оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем так называемой "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и докладывал об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной части Донецкой области. Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других соучастников преступления.

Напомним, Служба безопасности продолжает комплексные меры по привлечению к ответственности участников агентурных сетей ФСБ. В результате следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух враждебных приспешников .