Корбан получил землю под застройку на набережной Днепра благодаря жене криминального авторитета, - блогер

ООО “ГК Істейт”, которую связывают с Геннадием Корбаном, в апреле 2021 года получила под многоэтажную застройку участок на набережной Днепра. Как сказано в решении суда, который в последствии вынес запрет на это строительство, незаконный договор аренды заверила нотариус Наталья Кошляк

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Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на политического консультанта Владимира Макаровского, который отметил, что она является женой днепровского криминального авторитета Михаила Кошляка, поэтому не боится нарушать закон.

"Рейдерские захваты земли Корбаном продолжаются, несмотря на то, что Президент лишил его гражданства. В апреле 2021 ООО "ГК Істейт", которую связывают с Геннадием Корбаном, чудесным образом года получила под многоэтажную застройку участок прямо на набережной Днепра. Как сказано в решении суда, который в последствии вынес запрет на это строительство, волшебной феей Корбана оказалась нотариус по имени Наталья Кошляк. Она в нарушение закона, без торгов по продаже права аренды, заверила договор аренды на землю. В связи с чем возникает вопрос – кто же этот нотариус, который так легко идет на нарушение закона? Дело в том, что Наталья – жена днепровского криминального авторитета Миши Кошляка, фигуранта десятков скандалов, связанных с рейдерскими захватами, похищениями людей, вымогательством, криминальными разборками и т.п. В частности, СБУ задерживала Кошляка по делу об убийстве офицера СБУ Мандзика в 2015. И при этом Кошляк – большой друг Корбана и Филатова, поэтому является куратором Муниципальной варты Днепра. А еще этот интересный человек — депутат Днепропетровского облсовета от "ОПЗЖ". Его дочь недавно заявила, что война в Украине произошла потому, что здесь притесняли русскоязычных, и что поэтому она не будет переходить на украинский язык", - написал Владимир Макаровский.

Однако, по его словам, несмотря на запрет суда, ООО "ГК Істейт" продолжает незаконное строительство на набережной Днепра.

"Несмотря все эти факты и последующий запрет суда на строительство, Корбан продолжает разрушать набережную Днепра, пользуясь тем, что он находится за границей, и тем, что городом фактически руководят его друзья. Однако есть надежда, что лишение Корбана гражданства – это первый звонок, что его фигура попала под пристальное внимание властей, в частности, правоохранительных органов. Возможно, скоро незаконное строительство таки остановят, а виновных призовут к ответу", - отметил блогер.

Как сообщали ранее "Комментарии", дочь соратника мэра Днепра Филатова Михаила Кошляка спровоцировала "языковой" скандал. Елизавета Кошляк заявила в своем instagram о "притеснениях русскоязычных" и прибегла к нецензурной брани, подчеркнув, что не будет переходить на украинский язык.