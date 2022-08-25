Корбан отримав землю під забудову на набережній Дніпра завдяки дружині кримінального авторитету, - блогер

ТОВ “ГК Істейт”, яке пов'язують із Геннадієм Корбаном, у квітні 2021 року одержало під багатоповерхову забудову ділянку на набережній Дніпра. Як сказано у рішенні суду, який згодом виніс заборону на це будівництво, незаконний договір оренди запевнила нотаріус Наталія Кошляк

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Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на політичного консультанта Володимира Макаровського, який зазначив, що вона є дружиною дніпровського кримінального авторитету Михайла Кошляка, тому не боїться порушувати закон.

"Рейдерські захоплення землі Корбаном продовжуються, попри те, що Президент позбавив його громадянства. У квітні 2021 ТОВ "ГК Істейт", яку пов'язують з Геннадієм Корбаном, магічним чином року одержала під багатоповерхову забудову ділянку прямо на набережній Дніпра. Як сказано у рішенні суду, яка згодом винесла заборону на це будівництво, чарівною феєю Корбана виявилася нотаріус на ім'я Наталія Кошляк, яка, порушуючи закон, без торгів з продажу права оренди, заповнила договір оренди на землю. Наталія - дружина дніпровського кримінального авторитету Михайла Кошляка, фігуранта десятків скандалів, пов'язаних з рейдерськими захопленнями, викраденнями людей, здирством, кримінальними розбираннями тощо, СБУ затримувала Кошляка по справі про вбивство офіцера СБУ Мандзіка у 2015. І при цьому Кошляк - великий друг Корбана та Філатова, тому є куратором Муніци пальної варти Дніпра. А ще ця цікава людина – депутат Дніпропетровської облради від ОПЗЖ. Його дочка нещодавно заявила, що війна в Україні сталася тому, що тут утискували російськомовних, і тому вона не переходитиме на українську", - написав Володимир Макаровський.

Однак, за його словами, незважаючи на заборону суду, ТОВ "ГК Істейт" продовжує незаконне будівництво на набережній Дніпра.

"Незважаючи на всі ці факти та подальшу заборону суду на будівництво, Корбан продовжує руйнувати набережну Дніпра, користуючись тим, що він знаходиться за кордоном, і тим, що містом фактично керують його друзі. Однак є надія, що позбавлення Корбана громадянства – це перший дзвінок, що його постать потрапила під пильну увагу влади, зокрема, правоохоронних органів. Можливо, незабаром незаконне будівництво таки зупинять, а винних покликатимуть до відповіді", - зазначив блогер.

Як повідомляли раніше "Коментарі", дочка соратника мера Дніпра Філатова Михайла Кошляка спровокувала "мовний" скандал. Єлизавета Кошляк заявила у своєму instagram про "утиски російськомовних" і вдалася до нецензурної лайки, наголосивши, що не переходитиме українською мовою.