Форум Investman виходить на міжнародний рівень

Понад 30 українських та іноземних бізнесменів та інвесторів, підприємців, засновників брендів та експертів поділяться досвідом та реальними кейсами зі світу інвестицій 23 травня на форумі Investman

До Києва приїде David Nichols, Founding Partner in «Invest In Bravery». Він розповість про "Український технічний сектор як драйвер інтеграції у світову економіку" ("Ukraine’s Tech Sector as a Driver for Integration in the World Economy").

Про "Інновації у фінансуванні SME та можливості для українських малих та середніх підприємств" ("Innovation in SME Financing and opportunities for Ukrainian SMEs") розповість Petr Stransky, партнер IDAP Global — інвестиційної стратегічної консалтингової фірми. Petr розвиває та консультує технологічні компанії понад 20 років у кількох секторах, включаючи ІТ-дослідження, бізнес-аналітику, корпоративне програмне забезпечення, цифрові платежі та цифрові медіа.

На гостей Investman очікують дискусійні панелі, пітчі, презентації проєктів, нетворкінг та вечірня програма за участі української співачки Маіни Валенсіс та проекту «Oberig Ukraine» Олексій Тур'янінов із гітарою “Valiant-Guitar» і картиною художника Романа Мініна.

Ви зможете дізнатися про:

реалії, перспективи та тренди 2024-2025 років в інвестиціях;

ефективні стратегії, критерії та пріорітети у формулюванні інвестиційного портфеля;

пітч-деки та презентації проєктів;

безпеку інвестицій та диверсифікацію та мінімізацію ризиків;

захист бізнесу, інтелектуальної власності, креативу та інновацій;

перспективи галузевого розвитку України;

успішний досвід проєктів за період війни;

залучення фінансування у проєкти;

мистецтво як фінансову та культурну інвестицію.

Серед спікерів Форуму:

Сергій ЦІВКАЧ, MANAGING PARTNER IN UKRAINE, CHICAGO ATLANTIC TRIDENT;

Анна ДЕРЕВ’ЯНКО, European Business Association

Аліса СЕРЕБРЯНИК, Керуючий партнер Major Key

Іван ПЕТРЕНКО, One Capital

Дмитро Кузьменко, UVCA

Сергій КРАМАРЕНКО, GRUNTOVNO

Микола ЧЕРНЯК, AGRONIX

Денис ГАРАСЮТА, член правління ПрАТ «ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО»

Андрій ДЛІГАЧ, Advanter Group & Board

Олена ОРЛЮК, директор Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій

Євген МИРОНЮК, BrainTank

Валерій КИРИЛКО, Індустріальні Парки України

Олена ГАРЕЄВА, UkrMilTech

Євгеній ШАКОТЬКО, Керівник напрямку регуляторної політики та зв'язків з органами державної влади Advantage Ukraine

Олександр ЧОРНИЙ, ZemInvest

Гліб КУЗНЄЦОВ, власник керуючої компанії «APGRADE»

Олена ГІЛЬ, заступниця керівника групи «Фінансове посередництво та сприяння фінансовому сектору» Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу»

Ірина НІКОЛАЄВА, Hyper Soft Investment

Валерія КУШНЕРЧУК, Diia.City.Union та Ukrainian Startup Fund

Ігор ТАРАНОВ, Horison Europe

Максим БОНДАРЕНКО, UKRAINE INVEST

Андрій ЯЦЕНКО (Diesel), лідер та засновник гурту GREEN GREY

Анастасія ЛОБОРТАС, СЕО та креативна директорка ювелірного Дому «Lobortas»

Олег ПІНЧУК, скульптор та колекціонер

Євгенія БІЛОУСОВА, мистецтвознавець-експерт, директорка галереї «НЮ АРТ»

Владислав ВАКУЛЕНКО, співзасновник «Vakulenko art Consulting», art-advisor, колекціонер та волонтер

Андрій УШАКОВ, засновник проєкта «ГАЛУШКА»

Яніс СТЕПАНЕНКО, засновник бренду «YS Couture»

Олена Ткаченко, заступник генерального директора консалтингової компанії «Сідкон»

Євген Аміров, СЕО групи компаній PHOENIX

Ми почали об'єднувати інвестиційну спільноту під час повномасштабного вторгнення і проводимо вже третій великий бізнес-захід.

Об’єднуємоcя заради економічної сили держави.

Долучайтеся!

Придбайте квитки тут: https://investman.wayforpay.shop/

Знижку можна отримати за промокодом IM_15

Конференція-виставка Investman Ukraine відбудеться 23 травня 2024 у КВЦ "Парковий" (Київ, Паркова дорога, 16-а).

Партнери заходу: компанії Zeminvest та PHOENIX INVEST

Креативний партнер заходу: компанія BRAIN TANK

Автомобільний партнер: Garage

Технічний партнер: VideoLife

Відстежуйте актуальну інформацію тут: investman.com.ua facebook.com/investman.ukraine