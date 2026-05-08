В Україні стрімко дешевшають огірки: яка актуальна ціна за кілограм

В Україні дешевшають тепличні огірки / Freepik

В Україні зафіксовано суттєве зниження вартості тепличних огірків. Станом на сьогодні тепличні комбінати реалізують продукцію за ціною 30–60 грн/кг. Порівняно з початком травня 2025 року, поточна ціна в середньому нижча на 30%. Тільки за останній тиждень вартість овоча зменшилася на 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини цінових змін

Зниження вартості зумовлено кількома факторами:

  • стабільні та достатні обсяги вибірок у господарствах; 
  • зростання пропозиції на ринку; 
  • низький попит з боку покупців порівняно з минулим тижнем.

Виробники повідомляють, що змушені знижувати ціни, щоб прискорити темпи продажу та уникнути накопичення продукції на складах. За умови збереження поточної динаміку реалізації, ціни можуть падати й надалі.

Динаміка цін на огірки

Динаміка цін на огірки за останні чотири роки демонструє виражену сезонність. На початку 2026 року стартова ціна становила 130 грн/кг, а у лютому та березні вона сягнула рекордних 170 грн/кг. У 2025 році пікові показники цього ж періоду були нижчими — 110–130 грн/кг.

Схожий аномальний стрибок відбувся наприкінці лютого 2023 року, коли вартість зросла зі 125 до 170 грн/кг протягом тижня. Найнижчі зимові ціни спостерігалися у 2024 році — на рівні 100 грн/кг. Щорічне стрімке здешевлення починається у квітні: у 2026 році ціна опустилася зі 155 грн/кг до 65 грн/кг на початку травня.

Мінімальні ціни традиційно фіксують у липні. Рекордний мінімум було зафіксовано у липні 2024 року — 20 грн/кг, тоді як у 2023 та 2025 роках літня ціна становила 35–45 грн/кг. Наприкінці року вартість зазвичай зростає: у грудні 2025 року вона сягнула 130 грн/кг, а в попередні два роки не перевищувала 105 грн/кг.

Нагадаємо, на початку травня українські тепличні комбінати пропонували огірки по 40–70 грн за кілограм, що еквівалентно приблизно 0,91–1,59 долара.

Автор:
Тетяна Ковальчук