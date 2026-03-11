Іран відправляє мільйони барелів нафти до Китаю через Ормузьку протоку попри війну

Іран відправив до Китаю щонайменше 11,7 мільйона барелів сирої нафти через Ормузьку протоку з початку війни 28 лютого. Попри воєнний конфлікт та ризики обстрілів, танкери продовжують рух, часто вимикаючи системи відстеження для прихованого проходу територією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

За інформацією Міжнародної морської організації, протягом перших двох тижнів війни десять суден в Ормузькій протоці зазнали атак, що призвело до загибелі щонайменше семи моряків. Офіційний Тегеран попередив про небезпеку для приватних компаній. Зокрема речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що "нафтові танкери, що проходять через протоку, повинні бути дуже обережними".

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп закликав екіпажі суден ігнорувати загрози. Він зазначив, що "немає чого боятися, у них немає ВМС, ми потопили всі їхні кораблі", і закликав капітанів проявити сміливість і проходити крізь канал.

Основним логістичним вузлом Ірану залишається термінал на острові Харг, який обробляє 90% експорту. Проте через ризики в Ормузькій протоці країна відновила роботу нафтогазового термінала Джаск, розташованого вздовж Оманської затоки. На острові Харг завантаження супертанкера триває від одного до двох днів, тоді як у порту Джаск цей процес може тривати до десяти днів.

Експерти Kpler підкреслюють, що маршрут через Джаск дозволяє повністю оминути небезпечну протоку, проте його логістична ефективність залишається низькою. Самір Мадані, співзасновник компанії TankerTrackers, яка використовує супутникові знімки для моніторингу суден, стверджує, що цей порт "має гарну внутрішню пропагандистську цінність, але не дуже великий з точки зору логістичної переваги".

Попри складність підтвердження кінцевих пунктів призначення через заходи конспірації, аналітики вважають, що майже вся нафта, відвантажена за цей період, призначена для китайського ринку.

Нагадаємо, 6 березня судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося. За добу там зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.