Ціни на нафту можуть зрости до $150 через блокаду Ормузької протоки – прогноз

Війна в Ірані скоротила постачання нафти з Перської затоки на 15 млн барелів на день, що може підняти ціну Brent до $150 за барель. Європу очікують особливо серйозні проблеми через залежність від регіонального постачання авіаційного та дизельного палива.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на повідомлення консалтингової компанії Wood Mackenzie.

Нафта може подорожчати

Революційна гвардія Ірану заявила, що не дозволить вивозу нафти з регіону, доки не припиняться удари США та Ізраїлю.

За даними Wood Mackenzie, країни Перської затоки виробляють близько 20 млн барелів рідких вуглеводнів на день, з яких 15 млн барелів експорту вже виведено з глобального ринку. Світовий попит на нафту, що становить 105 млн барелів на день, доведеться знизити для балансування ринку, і це, на думку експертів, вимагатиме підвищення ціни Brent щонайменше до $150 за барель найближчими тижнями. Фахівці не виключають, що ціна може сягнути $200 за барель у 2026 році.

Особливо складна ситуація прогнозується для Європи: нафтопереробні заводи Перської затоки забезпечують до 60% постачання авіаційного палива та 30% дизельного пального для регіону.

"Багато залежатиме від тривалості війни, закриття Ормузької протоки та здатності ВМС США забезпечити безпечний прохід суден", — зазначають у Wood Mackenzie.

Навіть після завершення конфлікту відновлення поставок відбудеться не одразу, що може утримувати ціни на високому рівні ще тривалий час.

Нагадаємо, 10 березня, нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.