Цены на нефть могут вырасти до $150 из-за блокады Ормузского пролива – прогноз

Война в Иране сократила поставки нефти из Персидского залива на 15 млн баррелей в день, что может поднять цену Brent до $150 за баррель. Европу ожидают особо серьезные проблемы из-за зависимости от региональных поставок авиационного и дизельного топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщения консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Нефть может подорожать

Революционная гвардия Ирана заявила, что не разрешит вывоз нефти из региона, пока не прекратятся удары США и Израиля.

По данным Wood Mackenzie, страны Персидского залива производят около 20 млн. баррелей жидких углеводородов в день, из которых 15 млн. баррелей экспорта уже выведено из глобального рынка. Мировой спрос на нефть, составляющий 105 млн баррелей в день, придется снизить для балансировки рынка, и это, по мнению экспертов, потребует повышения цены Brent по меньшей мере до $150 за баррель в ближайшие недели. Специалисты не исключают, что цена может достичь $200 за баррель в 2026 году.

Особенно сложная ситуация прогнозируется для Европы: нефтеперерабатывающие заводы Персидского залива обеспечивают до 60% поставок авиационного топлива и 30% дизельного горючего для региона.

"Многое будет зависеть от продолжительности войны, закрытия Ормузского пролива и способности ВМС США обеспечить безопасный проход судов", - отмечают в Wood Mackenzie.

Даже после завершения конфликта возобновление поставок произойдет не сразу, что может удерживать цены на высоком уровне еще долго.

Напомним, 10 марта, нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.