Иран отправляет миллионы баррелей нефти в Китай через Ормузский пролив, несмотря на войну

Иран отправил в Китай по меньшей мере 11,7 миллиона баррелей сырой нефти через Ормузский пролив с начала войны 28 февраля. Несмотря на военный конфликт и риски обстрелов, танкеры продолжают движение, часто отключая системы отслеживания для скрытого прохода по территории.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

По информации Международной морской организации, в течение первых двух недель войны десять судов в Ормузском проливе подверглись атакам, что привело к гибели по меньшей мере семи моряков. Официальный Тегеран предупредил об опасностях для частных компаний. В частности, представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что "нефтяные танкеры, проходящие через пролив, должны быть очень осторожными".

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал экипажи судов игнорировать угрозы. Он отметил, что "нечего бояться, у них нет ВМС, мы потопили все их корабли", и призвал капитанов проявить смелость и проходить через канал.

Основным логистическим узлом Ирана остается терминал на острове Харг, обрабатывающий 90% экспорта. Однако из-за рисков в Ормузском проливе страна возобновила работу нефтегазового терминала Джаск, расположенного вдоль Оманского залива. На острове Харг загрузка супертанкера длится от одного до двух дней, тогда как в порту Джаск этот процесс может занять до десяти дней.

Эксперты Kpler подчеркивают, что маршрут через Джаск позволяет полностью обойти опасный пролив, однако его логистическая эффективность остается низкой. Самир Мадани, соучредитель компании TankerTrackers, использующей спутниковые снимки для мониторинга судов, утверждает, что этот порт "обладает хорошей внутренней пропагандистской ценностью, но не очень велик с точки зрения логистического преимущества".

Несмотря на сложность подтверждения конечных пунктов назначения из-за мер конспирации, аналитики считают, что почти вся нефть, отгруженная за этот период, предназначена для китайского рынка.

Напомним, 6 марта уднеплавство через Ормузский пролив почти полностью остановилось. За сутки там зафиксировали всего два коммерческих транзита, тогда как десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.