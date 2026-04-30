ОПЕК+ планирует повысить добычу нефти, несмотря на выход Эмиратов и блокаду экспорта

Группа стран ОПЕК планирует согласовать очередное повышение квот на добычу нефти во время воскресной встречи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Семь членов группы встретятся 3 мая, это Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. После выхода ОАЭ в состав ОПЕК+ входит 21 член, включая Иран, но в последние годы только семь стран плюс ОАЭ участвовали в ежемесячных решениях по добыче.

Ожидается символическое увеличение добычи, несмотря на катастрофическую потерю экспортных мощностей из-за военного конфликта в Персидском заливе.

По данным источников, страны-производители, вероятно, согласятся на рост целевых показателей добычи примерно на 188 000 баррелей в сутки.

Эта цифра фактически дублирует прошлогоднее повышение, составившее 206 000 баррелей, но уже за вычетом доли Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что ОАЭ официально покидают организацию с 1 мая, что существенно изменяет баланс сил внутри альянса. Хотя окончательно решение еще не принято, консультации указывают на желание ключевых игроков сохранить стабильность управления отраслью.

Ситуация усугубляется вооруженным противостоянием с участием США, Израиля и Ирана, которое продолжается с конца февраля. Боевые действия привели к закрытию Ормузского пролива, что заблокировало основные пути снабжения Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта.

До начала конфликта именно эти страны были единственными в группе, у которых были реальные технические возможности для наращивания производства. Статистика свидетельствует о глубоком кризисе: в марте средняя добыча ОПЕК+ сократилась на рекордные 7,7 млн баррелей в сутки по сравнению с февралем.

Напомним, в марте суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.