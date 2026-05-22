Ціни на кукурудзу в Україні зросли: чому подорожчало зерно та що буде в червні

В Україні знову дорожчає кукурудза. Лише за останній тиждень закупівельні ціни в портах зросли на 2 долари й досягли 231–232 доларів за тонну. Це автоматично підняло вартість українського зерна і на міжнародному ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Чому дорожчає зерно

За словами CEO ASAP Agri та брокера Atria Brokers Христини Серебрякової, ключових факторів такого руху ринку щонайменше два:

Закриття коротких позицій: Окремі великі трейдери продовжують активно закривати свої короткі позиції, що створює потужний додатковий попит на реальний фізичний товар у портах.

Нові географічні напрямки: Цього тижня зафіксовано великі продажі української кукурудзи в напрямку країн Перської затоки, що суттєво підтримало експортні котирування.

Що буде в червні

Додатковим стимулом для ринку виступають очікування трейдерів щодо Туреччини.

Прогнозується, що турецькі імпортери масово повернуться до активних закупівель одразу після завершення святкового періоду, тобто з 1 червня.

На цьому фоні українські аграрії не демонструють готовності активно продавати кукурудзу за нижчими цінами, зберігаючи стриману пропозицію.

Нагадаємо, на українському ринку кукурудзи триває зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.