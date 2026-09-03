Ціни на пальне 3 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 3 вересня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 85,17 грн (+74 коп) А-95 81,54 грн (+84 коп.) А-92 77,77 грн (+19 коп.) ДП 91,92 грн (+61 коп.) Газ 43,37 грн (+11 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 87,90 84,90 94,90 44,90 UPG 82,90 80,90 91,90 43,90 WOG 88,90 85,90 95,90 45,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 87,90 84,90 95,90 44,47 AMIC 82,92 79,93 89,99 42,55 БРСМ-Нафта 79,60 89,17 41,75

Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Dilo.