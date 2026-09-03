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Цены на топливо 3 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 3 сентября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|85,17 грн (+74 коп)
|А-95
|81,54 грн (+84 коп.)
|А-92
|77,77 грн (+19 коп.)
|ДТ
|91,92 грн (+61 коп.)
|Газ
|43,37 грн (+11 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|87,90
|84,90
|94,90
|44,90
|UPG
|82,90
|80,90
|91,90
|43,90
|WOG
|88,90
|85,90
|95,90
|45,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|87,90
|84,90
|95,90
|44,47
|AMIC
|82,92
|79,93
|89,99
|42,55
|БРСМ-Нафта
|79,60
|89,17
|41,75
Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом: европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Dilo.