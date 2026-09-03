Цена нефти на 3 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в четверг, 3 сентября, несколько снизились, поскольку инвесторы оценивали риски новых военных ударов между США и Ираном, угрожающими сбоями поставок с Ближнего Востока.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 3 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $95,20 – 0,45% WTI $90,77 – 0,26% Urals $81,02 + 3.89%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 43 цента, или 0,45%, до $95,20 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 24 цента, или 0,26%, до $90,77 за баррель.

Во время предыдущей торговой сессии цены на Brent и WTI колебались в диапазоне от роста на $2 до падения на $1 за баррель. Максимальные значения обоих эталонных сортов по итогам сессии стали самыми высокими с 24 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен произошло на фоне осторожных признаков ослабления последнего обострения между США и Ираном. По словам аналитика IG Тони Сайкамора, с середины дня среды по сиднейскому времени не было подтвержденных случаев обмена огнем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская кампания против Ирана не продлится слишком долго, а ночные удары успешно уничтожили радарные и ракетные системы противника вдоль Ормузского пролива. По словам аналитиков, в случае сохранения паузы поставки нефти через пролив быстро вернутся к прежним уровням.

По данным компании Kpler, Ормузский пролив пересекли четыре товарных судна, что ниже среднего показателя. В то же время, Иран расширил список судов, которым грозят штрафы или задержания. На этом фоне Ирак существенно увеличил экспорт нефти в августе до 2,34 миллиона баррелей в сутки благодаря большим скидкам и разрешениям Ирана на проход танкеров.

Официальный Вашингтон сообщил о проходе 17 миллионов баррелей нефти через пролив в понедельник, что стало максимумом с начала конфликта.

Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом : европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Dilo .