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Цена нефти на 3 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в четверг, 3 сентября, несколько снизились, поскольку инвесторы оценивали риски новых военных ударов между США и Ираном, угрожающими сбоями поставок с Ближнего Востока.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 3 сентября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$95,20
|– 0,45%
|WTI
|$90,77
|– 0,26%
|Urals
|$81,02
|+ 3.89%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 43 цента, или 0,45%, до $95,20 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 24 цента, или 0,26%, до $90,77 за баррель.
Во время предыдущей торговой сессии цены на Brent и WTI колебались в диапазоне от роста на $2 до падения на $1 за баррель. Максимальные значения обоих эталонных сортов по итогам сессии стали самыми высокими с 24 июля.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, снижение цен произошло на фоне осторожных признаков ослабления последнего обострения между США и Ираном. По словам аналитика IG Тони Сайкамора, с середины дня среды по сиднейскому времени не было подтвержденных случаев обмена огнем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская кампания против Ирана не продлится слишком долго, а ночные удары успешно уничтожили радарные и ракетные системы противника вдоль Ормузского пролива. По словам аналитиков, в случае сохранения паузы поставки нефти через пролив быстро вернутся к прежним уровням.
По данным компании Kpler, Ормузский пролив пересекли четыре товарных судна, что ниже среднего показателя. В то же время, Иран расширил список судов, которым грозят штрафы или задержания. На этом фоне Ирак существенно увеличил экспорт нефти в августе до 2,34 миллиона баррелей в сутки благодаря большим скидкам и разрешениям Ирана на проход танкеров.
Официальный Вашингтон сообщил о проходе 17 миллионов баррелей нефти через пролив в понедельник, что стало максимумом с начала конфликта.
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